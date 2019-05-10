Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни приехал в Петербург, чтобы встретиться с болельщиками перед матчем 28-го тура чемпионата России с ЦСКА в рамках «Фан Променада».

По словам Данни, он рад, это был хороший сезон. Португалец отметил, что у него в «Зените» много друзей, и Семак в из числе.

«Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами», — сказал Данни, слова которого приводит 78.ru.

Напомним, Мигель Данни выступал за петербургский «Зенит» с 2008 по 2017 год, в составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также выиграл в своем первом матче за клуб Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Данни посетит матч чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Об этом в интервью порталу Sport24 заявил российский телекомментатор Геннадий Орлов.