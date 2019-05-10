Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о ситуации, в которой находятся Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По словам Бородюка, это несправедливое решение. Он считает, что футболисты должны быть на свободе. Бородюк отметил, что Кокорин — талантливый футболист и великолепный парень, как и Мамаев.

«Почему я так говорю? Я работал с ними в сборной и знаю», — сказал тренер.

Специалист добавил, он думает, что игроки вернутся в футбол.

«Многие руководители хотят видеть их в своих клубах. Желаю Кокорину и Мамаеву мужества и терпения. Адвокаты должны подавать апелляции и сработать более профессионально. Инциденты с участием Кокорина и Мамаева — элементарная бытовуха», — сказал Бородюк, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, 8 мая Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.