Защитник «Порту» Пепе решил дополнительно простимулировать защитника «Риу Аве» Фабиу Коэнтрау и его команду перед матчем против «Бенфики».

Об этом сообщает Gonfialarete. По информации источника, Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику 600 тысяч евро. Матч состоится 12 мая, в воскресенье. Отмечается, что по данному инциденту в португальскую полицию и генеральную прокуратуру было подано анонимное заявление.

Отметим, Пепе и Фабиу Коэнтрау вместе выступали за мадридский «Реал» и сборную Португалии.

В данный момент «Порту» располагается на втором месте в чемпионате Португалии и отстает от лиссабонской «Бенфики» на два очка за два тура до финиша. В случае победы «Риу Аве» над «орлами» «Порту» получит шанс обогнать конкурента за золотые медали.