Футболист «Уфы» Даниил Круговой рассказал о своем переходе из «Зенита» в башкирский клуб.

По словам Кругового, он мог переподписать контракт с «Зенитом», но пообщавшись с агентами и с мамой, игрок понял, что лучше сделать шаг вперед, а не оставаться на месте. Круговому поступило предложение от Уфы, но на то время еще не закончился контракт с «Зенитом». и футболист предупредил тренера, что не останется.

«Нельзя сказать, что мой уход был безболезненным. Моё решение, разумеется, не приняли с радостью», — сказал Круговой, слова которого приводит news102.ru.

Напомним, «Уфа» объявила о переходе защитника Кругового летом прошлого года. Контракт с 20-летним игроком подписан на четыре года, сообщается на официальном сайте клуба из Башкортостана. Круговой находился в системе «Зенита» на протяжении 14 лет.