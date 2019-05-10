Полузащитник валлийского «Суонси Сити» Даниэль Джеймс может стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, манкунианцы находятся на завершающей стадии переговоров с 21-летним игроком. Отмечается, что сумма трансфера составит 15 миллионов фунтов стерлингов, а игрок присоединится после летнего трансферного окна, если клубы договорятся.

В текущем сезоне валлиец провел 33 встречи в Чемпионшипе, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач, а также получил два предупреждения. «Суонси» по итогам нынешнего сезона занял десятое место в турнирной таблице, набрав 65 очков в 46 турах.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба и уже провел встречу с исполнительным директором Эдом Вудвордом, чтобы обсудить вероятное сотрудничество.