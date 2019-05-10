Сборная России по хоккею встретится с командой Норвегии в первом матче чемпионата мира в Словакии. Перед началом игры букмекеры оценили шансы команд на победу и выявили фаворита.

По мнению аналитиков, намного больше шансов у игроков российской команды — на них ставят с коэффициентом 1.03, что составляет 91% вероятности. На сборную Норвегии ставят за 25.00 — 4%. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 19.00 (5%).

Встреча состоится сегодня, 10 мая, начало запланировано на 17:15 по московскому времени. Также на групповом этапе Россияне сыграют с Австрией 12 мая, Чехией 13 мая, Италией 15 мая, Латвией 18 мая, Швейцарией 19 мая и Швецией 21 мая.

Капитаном сборной назначили Илью Ковальчука, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.