Мадридский «Атлетико» пока не принял решение, продлевать ли арендное соглашение с нападающим «Челси» Альваро Моратой.

Об этом сообщает AS. По информации издания, продлении аренды на год обойдется мадридскому клубу в 18 миллионов евро.

Напомним, что «Атлетико» арендовал форварда в зимнее трансферное окно на полгода за семь миллионов евро. В текущем сезоне 26-летний испанец провел за «Атлетико» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

Ранее Мората рассказал о том, что он думает насчёт отношения к нему болельщиков команды. Некоторые болельщики «Атлетико» отнеслись негативно к переходу форварда в их команду, так как Мората долгое время играл в «Реале», заклятом сопернике «матрасников». Стоит отметить, что в юности первым клубом Мораты был именно «Атлетико».