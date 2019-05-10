Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о состоянии лыжника Сергея Устюгова.

По словам Вяльбе, настроение у Устюгова отличное, он тренируется, и все хорошо. Она отметила, что Устюгов поедет на первый сбор.

«Со здоровьем все хорошо, те проблемы, которые были, решил», — сказала Вяльбе, слова которой приводит «Р-Спорт».

Напомним, у Устюгова были проблемы с желчным пузырем на чемпионате мира в Зеефельде, из-за чего он пропустил несколько стартов на этапах Кубка мира, а затем завершил выступления на международных стартах в сезоне-2018/19.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что следит за активностью спортсменов в социальных сетях. Специалист отметила, что часто заходит в «Инстаграм», а также проверяет, когда лыжники последний раз были онлайн в WhatsApp.