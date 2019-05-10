Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил в защиту «Барселоны» после поражения команды от «Ливерпуля».

По словам Роналду, у «Барселоны» выдающаяся команда и лучший игрок мира — Месси. Он отметил, это несправедливо, когда говорят, что команда выиграла только благодаря ему, а все остальные — проиграли.

«У «Барселоны» отличная команда с хорошими игроками и тренерами. Нужно быть осторожнее с критикой», — сказал Роналду, слова которого приводит «Газета.ру».

Напомним, «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов. Игра проходила на «Энфилде» и завершилась со счётом 4:0.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».