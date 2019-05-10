Перед матчем 28-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА 12 мая выйдет в эфир очередной выпуск проекта Z+.

Как сообщает Twitter петербургского клуба, он будет посвящён чемпионскому титулу, досрочно завоёванному «Зенитом» в нынешнем сезоне, а в рамках проекта состоится трансляция матча против ЦСКА, церемония вручения кубка с разных точек зрения и экспертиза от Владислава Радимова. Отмечается, что ведущим выпуска будет Михаил Шац.

Ранее стало известно, что команда Игоря Порошина, занимавшаяся первыми двумя эфирами, больше в проекте задействована не будет.

Напомним, 4 мая после поражения московского «Локомотива» от тульского «Арсенала» «Зенит» стал недосягаем для соперников по таблице и в пятый раз в истории клуба стал чемпионом России по футболу.