Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил, что ФК «Сочи» нужно переименовать в «Жемчужину».

Кафельников считает, что ФК «Сочи» надо переименовать в «Жемчужину», потому что тогда количество болельщиков точно возрастет. Экс-теннисист считает, что «Сочи», как название команды, звучит «как-то не так», а «Жемчужина» – «намного круче»!

«Я в 90-е сам ходил на матчи этой команды, болел. Стадион в центре города и тогда не мог собрать большое количество зрителей, но три-четыре тысячи все-таки приходило», — сказал Кафельников, слова которого приводит «Советский спорт».

Отметим, в данный момент в турнирной таблице Футбольной национальной лиге лидирует «Сочи», который после 35 матчей набрал 67 очков. Такой же показатель у идущего на второй позиции «Тамбова», который уступает сочинцам по разнице мячей. Третье место, дающее право сыграть в стыковых матчах, занимает «Томь», у сибиряков 60 баллов, на четвертой строчке «Нижний Новгород» с 56 очками.