В матче 28-го тура российской премьер-лиги «Оренбург» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:2.

В составе хозяев по мячу забили Алексей Сутормин с передачи Джордже Деспотовича на 72-й минуте и Артем Галаджан с передачи Дениса Поповича на 87-й минуте.

За гостей автогол на 51-й минуте забил защитник «Урала» Ойеволе Адесойе, а на 96-й минуте спас команду от поражения Павел Погребняк, которому ассистировал Отман Эль Кабир.

После 28 матчей «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 37 очков. Команда Дмитрия Парфенова располагается на 11-й строчке, набрав 34 балла.

Следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 18 мая на выезде против «Уфы», клуб из Екатеринбурга 15 мая в Туле сыграет с «Арсеналом» в рамках второго полуфинала Кубка России (первый матч — 1:0 в пользу «Урала»), а 19 мая «Урал» примет «Локомотив» в РПЛ.