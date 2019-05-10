Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал, как его одноклубники отнеслись к желанию игрока покинуть «Блю Джекетс».

По словам Панарина, многие его партнеры по команде отнеслись к этому с юмором, например, когда «Коламбус» играл против «Рейнджерс», они шутили, что россиянин выходит на лед против будущей команды.

«Конечно, было некоторое ощущение отсутствия стабильности. Но для меня сезон начался успешно с точки зрения результативности, удавалось набирать очки, поэтому постоянно была некая подпитка, которая помогала концентрироваться. В целом доволен, как все прошло, не переживал и не нервничал», — сказал Панарин, слова которого приводит RT.

Ранее российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне. Небольшое интервью игроков опубликовал в «Твиттере» корреспондент NBC Джерод Смолли.