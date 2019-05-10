Сборная властей Санкт-Петербурга и команда, составленная из представителей силовых структур сыграли в футбол вничью в матче, приуроченному к годовщине Дня Победы.

Итоговый счет встречи между чиновниками ничейный — 0:0.

В составе команды Смольного на поле вышли глава Приморского района города Николай Цед, руководитель комитета по строительству Леонид Кулаков, директор «Фонда имущества Санкт-Петербурга» Станислав Гармаш, а также заместитель председателя комитета по физической культуре Александр Перельман. Сборную силовиков представлял в том числе глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

Игра проходила с обоюдоострыми опасными моментами, однако открыть счет не удалось ни одной из команд, и встреча закончилась без забитых голов. После игры футболистам вручили кубки и призы.