УЕФА на своем официальном сайте опубликовал имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.

По итогам голосования победителем стал бразильский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура, который оформил хет-трик во втором тайме полуфинала против «Аякса».

За звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также боролись его партнёр по средней линии «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко и два футболиста «Ливерпуля» – защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Жоржиньо Вейналдум. Первый отдал результативную передачу, после которой был забит решающий мяч в ворота «Барселоны», а второй оформил дубль.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).