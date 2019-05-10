Агент Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал о будущем ивуарийского футболиста.

По словам Селюка, Туре идёт на тренерское поприще и переходит совершенно в другую плоскость. Украинец отметил, что карьеру игрока он не завершает, и сможет играть там, где будет тренировать. Селюк подчеркнул, что 12 мая Туре будет вести матч «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Манчестер Сити» в качестве эксперта на Sky Sports.

«Потребуется еще пару лет, чтобы он получил PRO лицензию, с которой он бы мог тренировать команды АПЛ. Хочу, чтобы он уже сейчас начал тренировать. Яя пошёл в «Олимпиакос», чтобы получить опыт работы помощником тренера, советником и игроком», — сказал Селюк, слова которого приводит «Чемпионат».

Агент также заявил, что хочет, чтобы тренерскую карьеру Яя Туре начал именно в России или на Украине, но Россия в приоритете, так как чемпионат сильнее.

Напомним, предыдущим клубом, за который выступал Туре, был греческий «Олимпиакос». Игрок покинул команду в декабре прошлого года. До этого 35-летний полузащитник входил в состав «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити».