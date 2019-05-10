Форвард «Зенита» Владислав Трушкин поделился мнением о победе петербуржцев над «Локомотивом-Кубанью».

Трушкин отметил, что прежде всего он хочет поздравить всех с праздником и пожелать мирного неба над головой. По словам форварда, ему было обидно не доиграть игру, но это прежде всего опыт. Игрок считает, что питерские болельщики — особенные, когда их приходит так много, очень хочется порадовать их игрой.

«Сами не знаем, почему всё постоянно залетало. Если бы знали — играли бы уже в другой лиге. Надеюсь, что послезавтра будет не хуже», — сказал Трушкин, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, в третьем матче серии Единой Лиги ВТБ «Зенит» нанес поражение краснодарскому «Локомотиву-Кубани» со счетом 94:78. Таким образом, петербуржцы вырвались вперед в серии — 2-1.

Четвертая игра в серии пройдет в субботу, 11 мая. В случае победы «Зенит» выйдет в полуфинал Единой Лиге ВТБ.