Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о своей травме бедра, полученной на тренировке в Холменколлене.

По словам Экхофф, она пытается кататься на лыжероллерах, но больше ничего. Экхофф не думает, что это что-то опасное.

«Выглядит так, будто у меня маленький имплантат», — сказала спортсменка, слова которой приводит NRK.

Она рассказала, что на тренировке биатлонистки отрабатывали технику прохождения поворотов, их фотографировали, поэтому Экхофф, по ее словам, хотела победить Теклу Брюн-Ли, работала по полной, а уже потом увидела опухоль.

«Но я опередила Теклу, это самое главное», — пошутила Экхофф и отметила, что начала серьезно переживать насчет того, что из бедра торчит что-то, размером с теннисный мяч или даже больше.

Напомним, Тириль Экхофф одержала победу в феврале на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе в женской индивидуальной гонке, укороченной до 12,5 километров. Норвежка промахнулась лишь однажды на втором огневом рубеже и впервые в карьере выиграла «индивидуалку».