Бывший игрок сборной СССР Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею.

По словам Кожевникова, вкатываться в чемпионат игрокам российской сборной будет непросто. Он считает, что норвежцы сядут в оборону и будут стараться «кусать» россиян своими традиционными быстрыми контратаками.

Специалист отметил, что от стартового матча на турнире зависит многое, потому что многие ребята давно не играли на больших площадках, к ним предстоит привыкнуть.

«Любая победа придает уверенность. Если сумеем забросить быстрые две шайбы, соперник может вовсе развалиться. В любом случае, у наших ребят должна быть полная концентрация, нужно показать, что мы сильны не только индивидуально, но и командной игрой», — сказал Кожевников, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, встреча состоится сегодня, 10 мая, начало запланировано на 17:15 по московскому времени. Также на групповом этапе Россияне сыграют с Австрией 12 мая, Чехией 13 мая, Италией 15 мая, Латвией 18 мая, Швейцарией 19 мая и Швецией 21 мая.

Капитаном сборной назначили Илью Ковальчука, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.