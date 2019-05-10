Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от заключительного тура чемпионата Англии.

По словам Клоппа, эта неделя полна чудес, и если «Ливерпуль» ждет еще одно на выходных, будет здорово.

Немец считает, что чемпионом стать по-прежнему сложно, а единственное, что могут сделать мерсисайдцы – это выиграть свой матч.

«Брайтон» полон радостных футболистов. Я знаю, что они постараются сделать все в матче с «Манчестер Сити», — сказал Клопп, слова которого приводит журналист Джеймс Пирс в своем Twitter.

В 38-м туре английской премьер-лиги 12 мая «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» встретится с «Брайтоном».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).