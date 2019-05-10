Штаб сборной России добавил одну фамилию в заявку сборной России на чемпионат мира в Братиславе. Сборной уже с норвежцами может помочь защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, ставший шестым защитником сборной России на турнире.

Ранее среди защитников были заявлены Дмитрий Орлов и Никита Зайцев (первая пара), Никита Нестеров Михаил Сергачев (вторая пара). Гавриков попал в третью пару, где сыграет в связки с бывшим одноклубником Динаром Хафизуллиным. Оба частенько выходили на лед одновременно, играя за СКА.

Также заявлено 13 нападающих. Тринадцатым форвардом в первом матче будет нападающий СКА Александр Барабанов.

Первый матч сборной России на турнире состоится сегодня в 17.15. Соперником команды Ильи Воробьева будет сборная Норвегии.