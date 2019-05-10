На стадионе «Арена Химки» завершился матч 28-го тура РПЛ, в котором играли «Динамо» и «Химки». Командам так и не удалось открыть счет в этой игре — матч завершился вничью 0:0.

Одно из событий в игре — на 84-й минуте повреждение получил оборонец «Ростова» Рагнар Сигурдссон. Его унесли с поля на носилках, а гостям пришлось доигрывать матч вдесятером, поскольку все замены уже были сделаны.

Набрав 31 очко, команда Дмитрия Хохлова осталась на 13-м месте в турнирной таблицы чемпионата России. У коллектива Валерия Карпина стало 38 очков — «Ростов», снова обойдя «Оренбург», поднялся на седьмую строчку в таблице.

После этого матча в активе бело-голубых теперь 31 очко, и с этим показателем они по-прежнему занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 13-е место. У подопечных Валерия Карпина теперь 38 баллов, и они смогли обойти в таблице «Оренбург», поднявшись на седьмую позицию.

В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Зенитом». «Динамо» отправится в Красноярск, где проведет матч против «Енисея».