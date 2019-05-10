Стал известен состав сборной России на первый матч чемпионата мира с Норвегией. Встреча пройдет в Братиславе сегодня в 17.15.

Илья Воробьев обратил внимание, что у Малкина с Кучеровым «не кликает» и разнес их по разным звеньям. Евгений сыграет в троейке с Дадоновым и Григоренко. Кучеров выйдет в сочетании с Анисимовым и Гусевым. Другие две тройки остались без изменений — Кузнецов будет центрить в сочетании с Овечкиным и Капризовым. А Андронов соединит тройку с Ковальчуком и Плотниковым.

В последний раз на ЧМ сборная России играла с Норвегией на чемпионате мира в 2016. На групповом этапе россияне победили норвежцев со счетом 3:0. Также сборные пересекались на Олимпиаде в Пхенчанге, где команда Олега Знарка разгромила норвежцев со счетом 6:1.