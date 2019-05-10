Подмосковные «Химки» оформили превосходство в серии с «Астаной», разобравшись с командой из Казахстана в трех матчах. Решающее усилие было сделано в Нурсултане, где желто-синие победили со счетом 88:81.

Первая половина матча прошла в равной борьбе — дебютный отрезок «Химки» выиграли с минимальным преимуществом. Во второй четверти гости смогли прибавить еще, но отрыв составлял всего два очка. В третьей четверти «Химки» сделали небольшой рывок в пять очков, а в заключительном отрезке довели победу до более крупного счета.

Самым результативным игроком у победителей стал Джордан Микки, который набрал 25 очков.

Таким образом, «Химки» присоединились к ЦСКА, ранее оформившим себе выход в полуфинал в противостоянии с «Нижним Новгородом».