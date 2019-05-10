Центральный защитник «Челси» Давид Луисв ближайшие дни может подписать новое соглашение с лондонским клубом. Текущий контракт истекает у бразильца летом. В данный момент стороны ведут активные переговоры о его продлении.

Луиз принимал участие в победном полуфинале Лиги Европы с «Айнтрахтом». После матча игрок отметил, что хочет продолжить играть за «Челси».

«Да, я так думаю, что останусь. Скоро все станет известно. Это произойдет до финала Лиги Европы, через пять дней. Я люблю этот клуб. Мои отношения с болельщиками с первого дня были отличными. Я стараюсь делать все, чтобы они были счастливы», — цитирует Луизаа Sky Sports.

Напомним, что по информации Nevasport, зимой Луиз рассматривался спортивным департаментом «Зенита» на предмет усиления центра обороны. В итоге «Зенит» предпочел приобрести защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого и не прогадал. Бывший оборонец сборной Украины помог «Зениту» выиграть РПЛ, а также впечатлил навыком своего паса и забил три гола после исполнения штрафного удара.