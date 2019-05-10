Сборная России начала свой дебютный матч на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В соперниках команды Ильи Воробьева выступает сборная Норвегии.

Первым на лед выйдут номинальной четвертое звено — Ковальчук-Андронов-Плотников. Во втором сочетании сыграет центрфорвард Кузнцеов с Овечкиным и Капризовым по краям. В третьем сочетании Малкин выйдет на лед с Дадоновым и Григоренко. Наконец, еще в одном сочетании Анисимов соединит связку Гусев-Кучеров.

В обороне первая пара Сергачев-Нестеров, вторая пара Зайцев-Орлов и третья пара Хафизуллин-Гавриков. Последний буквально сегодня приехал в расположение российской команды.

В последний раз на ЧМ сборная России играла с Норвегией на чемпионате мира в 2016. На групповом этапе россияне победили норвежцев со счетом 3:0. Также сборные пересекались на Олимпиаде в Пхенчанге, где команда Олега Знарка разгромила норвежцев со счетом 6:1.