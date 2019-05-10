Футболисты национальной сборной России по футболу записали видео с поддержкой игроков хоккейной дружины Ильи Воробьева в преддверии первого матча на чемпионата мира. Футболисты желают удачи хоккеистам.

Добрыми словами напутствия отметился полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

«Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь», — сказал Ахметов.

Другие игроки сборной высказались более прозаично. Братья Миранчуки сказали, что будут поддерживать и переживать за наших ребят и призвали всех смотреть чемпионат мира.

Полузащитник Юрий Газинский также пожелал удачи сборной России, отметив, что переживает и болеет за команды, веря, что у нее все получится.

Защитник Илья Кутепов пожелал команде Ильи Воробьева пройти этот тяжелый путь с высоко поднятой головой, отметив, что все ждут от команды победы и болеет за нее.

Дебютная игра сборной России состоится через несколько минут. Команды сыграет с Норвегией. Начало игры в 17.15.