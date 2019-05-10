На чемпионате мира в Братиславе продолжается матч сборной России против команды Норвегии. Сборная России забросила вторую шайбу. Ее автором стал Артем Анисимов, который отлично поработал на пятачке после передачи Дмитрия Орлова.

Ранее сборная России открыла счет. Сработало большинство: Малкин из-за ворот отдал на Дадонова. Таким образом, счет в матче 2:0 в пользу сборной России.

Завершился первый период в матче.

ЧМ-2019 проходит в Братислава с 10 по 26 мая. На групповом турнире сборная России также сыграет с Швейцарией, Швецией, Чехией, Австрией, Италией, Латвией, Норвегией.