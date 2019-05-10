Главный тренер сборной Латвии и по совместительству омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира в Словакии. Хартли впечатлен составом сборной России.

Хартли отметил, что разговаривал с главным тренером сборной России Ильей Воробьевым.

«Вау, у тебя настоящая коллекция талантов в составе», — сказал Хартли Воробьеву.

Тренер отметил, что турнир еще не начался, все смотрят команды только на бумаге. Если смотреть на бумаге, Хартли прямо сейчас отдал бы золото сборной России.

«Вот сразу же надел бы им медали и все», — сказал Хартли.

Харлти на чемпионате мира возглавляет сборной Латвии, составом которой он доволен. Наставник хотел бы дойти с латвийской командой до четвертьфинала.