Хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Миша Ге поведал о постановке показательного номера на песню Арианы Гранде «7 Rings». Этот номер произвел неоднозначное впечатление, вызвав немало негативных отзывов из-за костюма Медведвой, который был сделан из розового латекса.

Хореограф объяснил это, тем, что Медведва хочет быть более зрелым. Миша Ге дает фигуристке несколько вариантов музыки, а та выбирает то, что хочет попробовать, чего никогда раньше не делала.

«Евгения хочет быть более сексуальной, более открытой, более веселой. Американская и канадская аудитория любят это больше, но у европейской аудитории возникает так много вопросов», — цитирует Ге NBC.

Также хореограф не может понять, почему некоторые люди не принимают этого. Ге возмущается вопросами, типа, почему платье такое розовое. Хореограф отметил, что Медведева старается быть идентичной к стилю Арианы Гранде.