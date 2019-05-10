В Каспийске завершился матч 28-го тура РПЛ, в котором «Анжи» играл против тусколько «Арсенала». Гости одержали победу со счетом 1:0, тем самым лишив «Анжи» шансы на сохранение места в РПЛ.

Единственный мяч в команде Игоря Черевченко забил Зелимхан Бакаев. Атакующий хавбек заработал пенальти и сам же его реализовал. Больше голов в матче забито не было.

«Анжи» действовал под руководством Рената Избулатова, поскольку главный тренер команды Магомед Адиев был дисквалифицирован.

За 2 тура до финиша «Анжи» официально вылетел в ФНЛ — команда не сможет занять 14-е место, которое дает ей право сыграть в стыковых матчах.