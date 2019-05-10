Сборная России в стартовом матче чемпионата мира в Словакии обыгрывает команду Норвегии со счетом 4:0. После первого периода счет был 2:0 — отличились Дадонов и Анисимов. Во втором периоде команде Ильи Воробьева также удалось забросить две шайбы.

Обе они произошли в большинстве. Сначала Никита Кучеров точно пробил норвежского голкипера со своей фирменной точки. А затем Малкин и Дадонов повторили комбинацию из первого периода: Евгений отдал из-за ворота экс-нападающему СКА и тот сделал 4:0.

Таким образом, у Малкина и Дадонова стало по два очка. Три из четырех своих шайб сборная России забросил в большинстве.

В воротах нашей команды Андрей Василевский, который пока стоит стеной на пути у норвежских игроков.