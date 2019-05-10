Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева не понимает, почему все так интересуются ее розовым костюмом. В нем Медведева появилась в шоу Ice Fantasia 2019, а читатели окрестили номер «корейское порно».

«Да, он яркий и очень крутой. Но это просто короткий топик и мини-юбка — ничего особенного», – сказал Медведева в интервью Golden Skate в You-Tube

Также Медведева объяснила выбор музыки на этот номер. Россиянка выступала под Ариану Гранде. По словам Медведевой, это очень простой выбор, поскольку она большая фанатка этого стиля и музыки. Фигуристке нравится песня, клип и стиль. Медведева подумала, подумала — почему и нет.

Недавно Медведева объяснила, почему сняла рубашку во время выступления. Фигуристка выступала с программой под песню Beautiful mess на шоу Stars on Ice 8 мая в канадском Виннипеге.