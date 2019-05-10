Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в гала-матче восьмого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Событие проходило в Сочи. Команда президента, которая называется «Легенды хоккея», победила сборную Ночной лиги со счетом 14:7.

Также весомый вклад внес министр обороны РФ Сергей Шойгу, оформивший хет-трик. Это второй результат в команде по результативности.

Перед началом этой игры Путин и председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги наградили кубком Крутова екатеринбургскую команду «СКОН-Урал». Эта команда победила в финале главного дивизиона фестивала «Запад России» из Калининграда.

Нынешний результат Путина в два раза превосходит прошлогодний показатель. В 2018 году в аналогичном гала-матча президент забросил пять шайб, а его команда выиграла со счетом 12:7.