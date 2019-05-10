В своем дебютном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная России победила команду Норвегии со счетом 5:2.

В первом периоде команда Ильи Воробьева забросила две шайбы. Сначала в большинстве после передачи Малкина отличился Дадонов. А затем в равных составах забил Артем Анисимов, реализовав пас Дмитрия Орлова.

Во втором периоде россияне еще дважды забросили в большинстве. Сначала счет своим голам на чемпионате мира открыл лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров. Потом снова отличился Дадонова, повторивший с Малкиным комбинацию из первого периода.

В третьем отрезке игры Гусев быстро забросил пятую шайбу, воспользовавшись передачей Кучерова и Орлова. Этот гол сослужил сборной России плохую службу — больше команда Ильи Воробьева не забивала. При этом два раза пропустила в свои ворота. Итоговый счет — 5:2.

Следующий матч команды Ильи Воробьева сыграет против австрийцев 12 мая.