Сборная Россия удачно стартовала на чемпионате мира в Словакии, слегка порезвившись в матче с Норвегии. Первые два периода и маленький кусочек третьего можно назвать идеальными — воробьевцы кружили головы норвежским защитникам, набросав им пять шайб. Дальше тренерский штаб сборной начал экспериментировать, меняя сочетания. Игра разладилась, ушла дисциплина. Норвегия сократила счет в матче.

Кто был лучшим в составе сборной России?

3 звезда: Евгений Дадонов

Бывший нападающий СКА сделал серьезный задел, чтобы стать лучшим снайпером турнира. Что-то подсказывает, что его фирменные шайбы с пятака в большинстве мы еще увидим. В матче против норвежцев получились два гола-близнеца, которые они придумал на двоих с Малкиным. Дадонов забросил первую шайбу сборной России на турнире. А по итогам матча набрал два очка.

2 звезда: Евгений Малкин

Форвард «Питтсбурга» быстро освоил роль Вадима Шипачева — некогда главного ассистента Дадонова в большинстве в СКА и в сборной. Малкин сделал два одинаковых — быстрых и острых паса на пятак, где был тут как тут его тезка. При игре в равных сочетаниях Малкин играл вместе с Григоренко и Дадоновым. Но есть вероятность, что мы увидим этого хоккеиста и в других сочетаниях.

1 звезда: Никита Кучеров

Лучший бомбардир НХЛ продолжает дело на чемпионате мира. В первом матче нашей сборной он набрал три очка (1+2) и был признан лучшим игроком матча. В активе Кучерова ассистентское участие в самой первой шайбе сборной России и голевая передача на Гусева в начале третьего периода. Также Кучеров забил сам, нанеся фирменный бросок в большинстве во втором периоде. На льду хоккеист действовал в связке с Гусевым и Анисимов, которые также в этой игре забили по голу.