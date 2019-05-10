В победном матче с Норвегией (5:2) три шайбы из пяти сборная России забросила в большинстве, реализовав за весь матч три попытки из четырех. Дважды отличился Дадонов с пасов Малкина, одну шайбу забросил Кучеров.

Малкин, исполнявший роль ассистента капитана команды в этом матче, объяснил, почему у сборной «полетело» в большинстве.

По словам центрфорварда, забили в большинстве — это должно было рано или поздно пойти, поскольку в сборной собраны хорошие игроки. Малкин похвалил Дадонова, который здорово открывался — Евгению оставалось только отдать ему передачу, а тот бросал в касание.

Следующий матч сборная России проведет 12 мая. Соперником команды Ильи Воробьева на групповом этапе ЧМ-2019 будет сборная Австрии.