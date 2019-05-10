Двукратная чемпиона мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о критике, которая сопровождает ее последний этап карьеры. Во время интервью россиянка отправила хейтерам воздушный поцелуй и сказал, что никто не может ей указывать.

Медведева призналась, что в первое время негативно реагировала и воспринимала болезненно, когда ей писали хейтеры. Она думала, почему это она должна закачивать карьеру.

«Но сейчас я хозяйка своей жизни, могу делать всё, что хочу, могу кататься в полностью закрытом костюме или в этом розовом. Никто не может мне указывать, что мне делать», — сказала Медведева в интервью Golden Skate в You-Tube.

Также Медведева отметила, что в ответ на критику просто занималась свои делом. Каждое утро вставало и отправлялась в зал, где занималась по полтора часа. На льду каталась по четыре-пять часов ежедневно. В итоге, по словам Медведевой, к чемпионату миру подошла та девушка, которую она хотела бы видеть в зеркале.

Отметим, что на чемпионате мира в Сайтаме Медведева вошла в тройку призеров.