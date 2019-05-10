Наставник сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча с Норвегией. Россия победила со счетом 5:2 в первом матче на чемпионате мира-2019 в Словакии.

По словам Воробьева, он сказал ребятам, что в концовке нужно играть лучше, хотя в случае с первым голом у Орлова повредился конек.

«Есть над чем работать! Пока не будем превозносить команду, это была первая игра, работаем дальше. Сегодня понравилось большинство, неплохо его отработали», — сказал Воробьев.

Также Воробьев отметил, что защитнику Гаврикову правильно было сразу играть после прилета, чтобы почувствовать атмосферу сборной и размер площадки. Кроме того, Воробьев остался доволен действиями Василевского, подчеркнув, что планирует менять вратарей в разных матчах.

Воробьев рассказал, что в команде жду Никиту Задорова, который пока не приезжает из-за небольшой проблем с визой.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье. Соперником команды будет сборная Австрии.