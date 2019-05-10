В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 28-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином». Крупную победу в игре одержали хозяева со счётом 4:0.

«Локо» забил по два гола в каждом из таймов. В первой половине Антон Миранчук реализовал пенальти на 3-й минуте. А на 10-й минуте отличился Федор Смолов.

Во втором тайме «Рубин» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Подберезкин. На 73-й минуте Крыховяк забил третий мяч в ворота «Рубина» На 83-й минуте Коновалов не смог реализовать пенальти, тем самым не сумев сократить разрыв в счете. Точку в матче поставил на 87-й минуте Хвича Кварацхелия.

Таким образом, «Локомоитв» укрепился на второй строчке чемпионата России с 52 очками. «Рубин» занимает десятое место, имея 35 очков.