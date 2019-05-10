Капитан сборной России Илья Ковальчук подвел итоги матча ЧМ-2019 со сборной Норвегии, в котором российская команда победила со счетом 5:2.

Ковальчук назвал Василевского лучшим игроком матча в составе сборной России.

«Не стоит всерьёз воспринимать эти голы в концовке, он здорово сыграл», — сказал Ковальчук.

Также бывший нападающий СКА рассказал, в чем «Красной машине» нужно прибавить в следующих матчах.

«Необходимо улучшить все. Сменки покороче, больше агрессии и активности. Но тренеры нам подскажут, что делать», — отметил Ковальчук в эфире Матч ТВ.

Следующий матч на чемпионате мира в Словакии сборная России сыграет против команды Австрии. Игра состоится в воскресенье в 13.15.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.