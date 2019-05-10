Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обратился к Антону Шипулина, который хочет избираться в Госдуму, чтобы заниматься проблемами в Свердловской области.

Тихонов со свойственной ему экспрессией обратился к Шипулину: «Антон, какая тебе Дума? Почитай комментарии и подумай, идти туда или нет». По словам Тихонова, там сидит уже много спортсменов, но мы не видели ни одного ни на трибуне, ни при решении вопросов о допинге, ни в комитете по спорту.

Тихонов прокомментировал слова Шипулина о том, что тот готов стать на колени, чтобы доказать, что идет в Госдуму с благими намерениями.

«Антон, если ты встанешь на колени, ты не поднимешься. Тебе Дума ничего не даст, как не дала ничего всем остальным из наших олимпийцев, кроме безбедной жизни на протяжении четырёх лет и ничего неделания. Мы знаем, какого мнения народ об этих депутатах», — написал Тихонов у себя блоге.

Напомним, Антон Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года, последними его соревнованиями стала Рождественская гонка в Гельзенкирхене..