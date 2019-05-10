Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым, который не появляется на тренировках команды.

По словам Семина, Денисов болен.

«На бюллетене находится. Остальные моменты спрашивайте у нашего генерального директора», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Отметим, что Денисов в последний раз выходил в матче за «Локомотив» 3 апреля — тогда москвичи играли против «Ростова в Кубке России (2:2). Следующие два матча Денисов находился на скамейке запасных и перенес ангину. После выздоровления Денисов около недели не появлялся на тренировках команды Юрия Семина.

В текущем езоне в составе «Локомотива» Денисов провел 26 матчей и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Денисов стал чемпионом России в составе «Локомоитива». Также Денисов является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита».