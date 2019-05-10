Форвард сборной России Евгений Кузнецов рассказал о своих впечатлениях после победы над командой Норвегии (5:2) в матче чемпионата мира. Кузнецов в отличие от прошлого матча сборной России, где он набрал четыре очка, в этой игре не набрал ни одного балла. Сборная России эффективно сыграла в большинстве, при этом сам Кузнецов был в другой бригаде, которая на лед вышла лишь однажды в третьем периоде.

Кузнецов отметил, что команда будет разбирать ошибки, чтобы в дальнейшем не случалось такого, что было в концовке, когда сборная России пропустила две шайбы.

Что касается большинства, то его, по словам Кузнецова, как-то отрабатывали.

«На Евротуре не очень получалось, но сегодня смогли реализовать», — отметил Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч на ЧМ-2019 сборная России сыграет в воскресенье против Австрии.