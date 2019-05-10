Наставник «Локомотива» Юрий Семин не будет приглашать в команду в качестве помощника бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестера Сити» Яя Туре. По словам тренера, Яя должен работать самостоятельно.

Семин считает, что игрок такой величины, как Туре не должен быть помощником. Он сможет работать с любой командой — и с украинской. и с российской, и с английской.

«Я думаю, у него такой опыт, который позволит работать главным тренером», — сказал Семин после матча его команды с «Рубином» (4:0).

Напомним, что агент 35-летнего ивуарийца Дмитрий Селюк заявил о том, что Туре закончил карьеру и планирует стать тренером. Селюк намекнул, что первым клубом в тренерской карьере Яя будет команда из России.