В субботу в СШОР №3 Калининского района Санкт-Петербурга, в рамках популяризации спорта в Российской Федерации, впервые состоится открытый мастер-класс по спортивной гимнастике четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова.

В мастер-классе примут участие дети из спортивных школ. Их наставниками станут Олимпийские чемпионы Алексей Немов, Елена Замолодчикова и чемпион Европы Эмин Гарибов.

Мастер-класс пройдет при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Федерации спортивной гимнастики России и «Мерседес-Бенц РУС» (официальный дилер «Звезда Невы»).

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов ежегодно проводит открытые мастер-классы во многих городах России. За все время состоялось уже более 25 мастер-классов в Москве, Казани, Самаре, Тольятти, Сызрани, Звенигороде, Пскове, Саранске.