Вратарь «Коламбуса»» Сергей Бобровский продает квартиру в одноименном городе. Новость об этом сообщил в твиттере журналист Аарон Порцлайн. Россиянин хочет получить за нее $ 2,95 млн.

Отметим, что у бывшего голкипера СКА заканчивается контракт с «Коламбусом». Этим решением Бобровский однозначно дал понять, что не останется в команде «голубых джакетов».

В минувшем сезоне 30-летний вратарь сыграл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав в них 37 побед. Бобровский продемонстрировал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх.

Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом. Главным претендентом на россиянина является «Флорида».