Главный тренер «Локомотива-Кубани» Боб Доневальд рассказал о своих ожиданиях перед четвертым матчем с «Зенитом» в четвертьфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ. Петербургский клуб после трех матчей находится впереди со счетом 2-1.

Доневальд отметил, что в третьем матче его подопечные наступали «Зениту» на пятки до конца первой половины игры, но затем игра ушла из рук. Тренер выразил необходимость перестроиться. В команде организовали просмотр видео, поработали с игроками индивидуально, провели с ними беседы.

«В третьем матче мы наступали «Зениту» на пятки до конца второй четверти, показывали хорошее движение и боевой дух. Но потом игра ушла из рук. Сейчас необходимо перестроиться. Мы организовали просмотр видео, поработали с игроками персонально и провели беседы.

«Завтра нам нужно преобразить игру и вернуться в эту битву», — цитирует Доневальда официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Четвертый матч «Зенит»-«Локомотив-Кубань» состоится в субботу, 11 мая, в СИБУР Арене. Начало игры в 19.00.