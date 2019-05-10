В Словакии стартовал чемпионат мира хоккею. Сборная США сенсационно проиграла Словакии в Братиславе. Счет встречи — 1:4. Ворота американцев защищал Кори Шнайдер. У словаков ворота защищал Патрик Рыбар.

Голы в составе словацкой команды забивал Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар, Михал Криштоф. У американцев отличился Алекс Дебринкэт.

В прошлом году сборная США завоевала бронзовые медали на чемпионате мира. Команда собрала очень сильный состав и является одним из главных фаворитов нынешнего чемпионата. Словаки же не пробились в плей-офф чемпионата мира прошлого сезона.

Следующий матч команды проведут 12 мая. Американцы сыграют со сборной Франции. Словаки сыграют второй матч на домашнем чемпионате мира против команды Финляндии.