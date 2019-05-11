«Зенит» в СИБУР Арене проведет четвертый матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ против краснодарского «Локомотива-Кубани». На данный момент петербуржцы ведут в серии со счетом 2-1.

Первую встречу в Краснодаре «Зенит» выиграл с разницей в девять очков, а вторую проиграл с разницей в одно. Команды переехали в Санкт-Петербург, где «Зенит» учинил краснодарцам разгром, победив со счетом 94:78. Матч особенно удался Джалену Рейнолдсу, который сделал дабл-дабл. Подопечные Плазы закидали гостей трехочковыми бросками, выполнив 12 попыток.

В случае победы в субботнем матче «Зенит» выйдет в полуфинал Единой Лиги ВТБ. Встреча «Зенит»-«Локомотив-Кубань» состоится в СИБУР Арене в 19.00.